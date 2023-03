Vrancken aussi critique sévèrement les arbitres : "Ils l'ont littéralement envoyé à l'hôpital"

C'est devenu une habitude : des entraîneurs qui critiquent sévèrement l'arbitrage après le match. Wouter Vrancken, lui aussi, n'a pas pu se retenir après le derby limbourgeois.

Genk a perdu deux points et Vrancken était également très critique envers ses propres joueurs. "Je pense que nous avions le contrôle et j'en suis heureux. Mais nous avons aussi donné des buts. Ce coup franc est survenu après une perte de balle inutile de notre part. Et nous devions aussi être plus rapides sur la course de Bruno. Deux moments où nous devons faire mieux...", a déclaré Vrancken.

Mais les arbitres ont également eu droit à des critiques. Ils se sont montrés trop laxistes face aux nombreuses fautes commises par le STVV, estime Vrancken.

"Ils ont expulsé deux joueurs du terrain. Ok, Angelo a quand même joué le match, mais il était blessé. C'était une méchante faute. Taper du pied pour le plaisir de taper du pied ! Et Castro, il a été littéralement envoyé à l'hôpital. Ce Boya était même encore sur lui.... Il a reçu un carton pour sa faute la plus légère", soupire Vrancken.