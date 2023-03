Benfica n'a pas ralenti face à Bruges : "Si on peut leur en planter 5, on leur en plante 5..."

La bête était abattue depuis longtemps, et pourtant le chasseur s'est acharné sur sa proie. Benfica n'a pas eu la moindre pitié pour un Bruges démobilisé.

Le Club de Bruges a pris l'eau à l'Estadio da Luz ce mardi. Benfica a déroulé et l'a finalement emporté 5-1, un score lourd et parlant, alors que Bruges était déjà largement hors du coup pour la qualification. Gonçalo Ramos, qui s'était présenté au grand public lors de la Coupe du Monde 2022 et a marqué deux fois ce mardi, a expliqué cette mentalité portugaise.

"Il n'y a pas de secret, vraiment, c'est juste que nous jouons toujours pour gagner, et si on peut gagner en leur plantant 5 buts plutôt que 4, alors nous allons en marquer 5", déclare-t-il à TNT Sports, diffuseur portugais, après le match.

"Nous développons un football très offensif et, indépendamment du match ou de l'adversaire, nous voulons toujours marquer le plus possible et imposer notre jeu", conclut Ramos. Bruges en a fait les frais...