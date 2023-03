La presse étrangère sans pitié pour un Bruges "en plein marasme et sans idées"

Bruges a été écrasé par Benfica ce mardi, sans surprise hélas. La presse étrangère ne s'est pas privé de tacler le Club.

Au Portugal, on pointe ainsi allègrement du doigt le niveau du Club de Bruges, probablement avec d'autant plus de surprise que les Blauw & Zwart avaient ridiculisé Porto en poules. "Du chocolat belge", titre ainsi A Bola, qui évoque "un paquet de Belges mangé tranquillement par les Aigles de Benfica".

Pour le quotidien, traditionnellement proche de Benfica, les joueurs brugeois "étaient nus et désorganisés, sans aucune chance dans le jeu ni même de réclamer le match nul".

Pour la Gazzetta dello sport, "les idées offensives de Bruges étaient nulles. L'année 2023 des Brugeois avait déjà mal commencé avec seulement deux victoires, et ils ont prouvé pouvoir encore faire pire". En Espagne, on souligne la supériorité de Benfica, "maître dans le score et le jeu, ne montrant aucune compassion pour un Bruges en plein marasme". Pour AS, c'est clair : "Scott Parker demande presque à être licencié".

Enfin, même son de cloche en Allemagne, où Bild écrit : "Cette année, rien ou presque ne fonctionne au Club de Bruges. Le champion de Belgique n'est que 4e en championnat, n'a gagné que 2 de ses 12 matchs cette année. Juste avant ce match, ils se sont nettement inclinés contre un candidat à la relégation, le KV Ostende". Les louanges de la phase de poules sont loin.