Le Club de Bruges dos au mur : "Il faut gagner contre le Standard !"

Simon Mignolet était logiquement déçu après la lourde défaite concédée face au Benfica Lisbonne (5-1).

"Aujourd'hui, nous n'avions pas une possibilité de faire douter Benfica", a admis Simon Mignolet après la rencontre au micro de RTL Sport. "Ils étaient meilleurs, dès les premières minutes. Nous étions toujours en retard. Benfica a eu trop facile. La différence était trop grande aujourd'hui. Ils ont gagné facilement."

Bruges n'a désormais plus le choix : il faut gagner face au Standard dimanche pour se rassurer enfin dans la course au top 4. "Il faut oublier ce match le plus vite possible. Même avant ce match, nous savions que celui contre le Standard était plus important. Nous devons gagner."

Questionné ensuite sur la situation de Scott Parker, Mignolet ne s'est pas avancé. "Ce n'est pas à moi d'en parler. Il y a des autres personnes, au-dessus, qui en parleront et prendront une décision."