Adriano Bertaccini ambitieux : "Dépasser Jérémy Perbet et retrouver le monde pro"

Revenu en Belgique il y a deux ans, l'attaquant carolo n'arrête pas d'empiler les buts avec Thes Sport depuis le début de saison.

Formé au Club de Bruges et à Genk, Adriano Bertaccini avait quitté la Belgique pour l'Autriche du côté de A. Lustenau durant l'été 2020. "J'ai fait sept ans au Racing avant d'effectuer ma première aventure à l'étranger. Au niveau sportif, ce n'était pas exceptionnel, mais j'ai grandi au niveau mental. J'ai donc décidé de revenir dans mon pays et j'avais dit que si la D1B n'était pas possible, je voulais Thes en Nationale 1 car c'était l'un des cadors de la série. Je me sens bien ici, et je ne regrette pas mon choix même si l'équipe a changé par rapport à ces dernières années", nous confie le joueur âgé de 22 ans qui réalise une grosse saison en Nationale 1.

Il occupe la deuxième place du classement des buteurs avec 19 roses plantées en 25 rencontres de championnat. "La saison dernière n'a pas été évidente pour le club, mais j'étais parvenu à marquer des buts dont sept durant le mois d'avril. Il y a eu un changement radical durant cet exercice car j'ai quasiment mis chaque occasion au fond. Une énorme efficacité, et je peux dire que j'ai trois occasions maximum par match. J'ai progressé et je ressens beaucoup plus de confiance devant le but adverse. Je me suis rapidement adapté et je pense avoir fait mes preuves. Je suis venu au Limbourg pour me relancer et le club était au courant dès ma signature", explique l'attaquant carolo qui est prêt à retrouver le monde professionnel.

Celui qui a porté la vareuse des Diables rouges dans toutes les catégories de jeunes jusqu'aux U19 a plusieurs objectifs dans son viseur. "Je me suis fixé en début de saison la barre des 25 goals et j'y suis presque. Je souhaite également dépasser Jérémy Perbet et terminer meilleur buteur de Nationale 1. Mais il y aussi Teddy Chevalier qui empile les buts. Une vraie motivation chaque week-end de rester au contact, c'est même amusant", explique le joueur en fin de contrat.

Beaucoup de clubs sont intéressés par ses services. "Je pouvais partir cet hiver, mais je voulais poursuivre jusqu'à l'issue de la saison avec Thes. Des clubs de D1A et D1B sont venus aux nouvelles, mais aussi des équipes néerlandaises. C'est encourageant et cela confirme que je suis sur la bonne voie. Je vais devoir choisir cet été le club qui me correspond le mieux. Mais je garde la D1 belge dans un coin de ma tête. Peut-être qu'un jour le Sporting de Charleroi frappera à ma porte, c'est mon club de coeur, c'est ma ville", a conclu Adriano Bertaccini.