Une bonne nouvelle, enfin, pour Zinho Vanheusden

A nouveau blessé depuis le mois de février - seulement un mois après son retour après une fracture au pied -, Zinho Vanheusden avait loupé plusieurs matchs importants avec l'AZ Alkmaar (notamment le choc face à Feyenoord ou les matchs de Conference League).

Une bonne nouvelle pour le joueur de 23 ans, passé par le Standard : il est de retour à l'entraînement collectif. Cela a en effet pu être vu dans les vidéos postées par l'AZ via ses canaux officiels.

Il faudra faire preuve de prudence pour annoncer le retour de la compétition de Vanheusden en compétition, le joueur récupérant encore de sa dernière blessure. En espérant qu'il passe une fin de saison plus tranquille, et sur les terrains surtout.

👀 Look who are there!



😃 Sam en Zinho doen weer mee met (delen van) de groepstraining! #AZ | @ZinhoVanheusden pic.twitter.com/WFZKSaqpMd