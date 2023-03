Beveren pique le Beerschot et préserve ses chances de promotion en D1A

Match au sommet ce vendredi soir entre le Beerschot et Beveren. Les Waaslandiens ont continué à mettre la pression sur le RWDM avec un but en fin de match.

La tâche des deux équipes était très simple. Gagner pour maintenir la pression sur RWDM et assurer leurs propres chances de promotion. Mais cela n'a pas été le cas pendant longtemps.

Après les 45 premières minutes, le score restait nul et vierge. Le Beerschot avait la plupart du temps la possession du ballon, mais les meilleures occasions étaient pour Beveren. Lathouwers a réussi à empêcher Mbokani et Vukotic de marquer un but. Le Beerschot s'est procuré une seule bonne occasion durant toute la première mi-temps, mais Baeten a vu son tir partir en corner.

En deuxième mi-temps, le Beerschot s'est montré à son avantage. Les Anversois ont compris que seule une victoire leur permettrait de conserver une chance de promotion. Reus, le gardien de Beveren, a dû intervenir à plusieurs reprises pour garder sa cage inviolée.

Et Beveren a arraché la victoire durant les derniers instants du match, Vukotic reprenait un corner de la tête et battait Lathouwers.

Grâce à cette victoire, Beveren met le RWDM sous pression et les deux équipes sont à égalité au classement. Le Beerschot voit ses deux rivaux se retrouver avec sept points et peut se préparer à une nouvelle saison en Challenger Pro League.