🎥 Pas de présentateur ni de commentaires : l'émission Match Of The Day nous a offert un moment de télévision très étrange

La BBC est dans la tourmente suite à l'écart de son présentateur Gary Lineker. Mais l'émission Match Of The Day a bien été maintenue.

Suite à la mise à l'écart de Gary Lineker suite à un tweet sur la politique migratoire du gouvernement britannique, les programmes footballistiques de la BBC sont en péril. En particulier l'émission Match Of The Day. Programme mythique qui compile résumés et analyses des matchs de Premier League, il fait face à la défection des autres chroniqueurs en soutien au présentateur vedette. De nombreux clubs ont également confirmé qu'ils ne donneraient pas d'interviews à la BBC.

Pourtant, Match Of The Day a bien eu lieu. Dans une version très particulière. Débutant sans générique, le programme raccourci à 20 minutes n'était plus qu'un condensé des résumés de la journée, sans aucun commentaire derrière ni réactions. Le futur immédiat du programme n'est pas encore connu, la BBC a affirmé "travailler à trouver une solution".