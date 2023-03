"C'est peut-être ce qui fera la différence entre une équipe qui monte et une qui ne monte pas"

L'Olympic pensait rafler la mise, mais deux buts du Matricule 4 dans les dix dernière minutes ont inversé la vapeur. Charleroi compte désormais 4 points de retard sur la RAAL et les Francs-Borains.

Ce dimanche, l'Olympic Charleroi a livré une belle partie à Rocourt. Solides défensivement, les joueurs de Xavier Robert ont profité de la contre-attaque d'Hassaini à la demi-heure pour ouvrir le score. Dans les dix dernières minutes, Liège a renversé la vapeur pour s'imposer 2-1, avec une phase polémique. "Premièrement, l'arbitre donne un corner en notre faveur. Ensuite, il change sa décision pour donner un coup de pied de but. Il laisse le gardien de Liège faire son dégagement alors qu'on n'est pas encore replacés et cette phase amène le corner du 2-1" regrette l'entraîneur de l'Olympic Charleroi.

La 5e formation de Nationale 1 avait pourtant parfaitement respecté le plan de jeu indiqué. "On avait bien géré la pression de Liège, en mettant le but qu'il fallait en contre-attaque. Le premier but les a galvanisés, mais ce deuxième but reste en travers de la gorge. Notre match était sérieux et rigoureux. On ne doit pas rougir de cette prestation et je pense qu'on peut revendiquer un match nul. C'est la dure loi du football, mais c'est peut-être ce qui fera la différence entre une équipe qui monte et une équipe qui ne monte pas."

L'Olympic compte désormais 4 unités de retard sur les Francs Borains et la RAAL. "La montée ne se joue pas contre le Patro, Liège, les Francs Borains où la RAAL. Elle se joue contre toutes les équipes de la colonne de droite, contre lesquelles on a perdu beaucoup de points cette saison. On n'a pas perdu la montée ce dimanche, mais il faudra faire un sans-faute contre les équipes inférieures à nous au classement" conclut Xavier Robert.