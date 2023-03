Le Club de Bruges promeut le capitaine de ses U23

Grande nouvelle pour le jeune Romeo Vermant. L'attaquant de 19 ans, capitaine du Club NXT et auteur de 9 buts et 1 assist cette saison toutes compétitions confondues, a été intégré dans l'équipe première du Club de Bruges.

Vermant est capitaine du Club NXT et compte 2 sélections (1 buts) avec les U19 de la Belgique. Il vient d'être sélectionné pour les prochains matchs du Tour Elite.

Le fils de Sven Vermant, entraîneur des U17 belges, devra tenter de saisir sa chance, tant l'attaque du Club de Bruges ne tourne pas à plein régime cette saison - Jutgla revenant à peine dans le coup et Yaremchuk étant en totale méforme.

Please welcome to the 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐦... Romeooo Vermant! 👏🏼😍