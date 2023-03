Un joueur de Burnley déjà sous le charme de Kompany à Anderlecht : "Merveilleux de jouer un tel football"

Manuel Benson a rejoint Burnley l'été dernier en provenance de l'Antwerp. Quand Vincent Kompany l'a contacté, il n'a pas hésité une seconde, séduit par le football proposé par son Anderlecht.

Manuel Benson fait partie intégrante du Burnley qui roule sur la Championship cette saison sous Vincent Kompany. Un peu étonnant quand on se rappelle qu'il était à peine titulaire avec l'Antwerp. Mais le football proposé par les Clarets convient bien mieux au virevoltant ailier belge.

Benson savait d'ailleurs que ce serait un plaisir d'être entraîné par Vincent Kompany. "Déjà à l'époque quand nous avions joué contre Anderlecht avec l'Antwerp, j'avais dit à mon agent : "Ce serait merveilleux de jouer un tel football", raconte Manuel Benson au Nieuwsblad.

Quand Kompany l'a contacté, il n'a donc pas hésité. "Je savais que dès que Vincent Kompany prendrait les manettes, l'ancien Burnley ferait partie du passé, et que le nouveau me conviendrait", affirme-t-il. Enfin, il s'épanouit, hors de Belgique. "En Belgique, j'avais rarement l'impression d'être apprécié du public. C'était parfois difficile. Ca fait plaisir d'enfin sentir le soutien des supporters, de voir qu'on réclame mon maillot", conclut Benson, auteur de 10 buts et 4 assists cette saison.