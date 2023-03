Un international anglais quitte le rassemblement

Mauvaise nouvelle pour l’Angleterre puisque Reece James a dû quitter le rassemblement. Victime d’une blessure mineure aux ischio-jambiers, le back droit anglais (15 sélections) est donc retourné à Chelsea.

Il manquera la réception de l’Ukraine, ce dimanche soir (20h45), pour la deuxième journée du groupe C.

Defender @ReeceJames has withdrawn from the #ThreeLions squad and will not feature against Ukraine on Sunday.



22 players will be out to train shortly, with @JPickford1 joining Gareth Southgate for our pre-match media conference at 3pm.