Le Bayern a cassé sa tirelire pour s'offrir Thomas Tuchel

Les Bavarois se sont alignés sur le salaire que percevait Thomas Tuchel au PSG et à Chelsea.

Après des résultats en dents de scie depuis le début de l'année 2023, Julian Nagelsmann a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Bayern Munich. Pour le remplacer, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 avec Chelsea : Thomas Tuchel.

Selon les informations du Bild, les Bavarois auraient cassé leur tirelire pour s'offrir les services de l'entraîneur allemand, puisqu'il percevrait un salaire compris entre 10 et 12M€ par an. Le Bayern se serait donc aligné sur le salaire reçu par Tuchel au PSG et à Chelsea. C'est en revanche plus que ce que touchait Julian Nagelsmann, son prédécesseur.

Lors de sa présentation devant la presse, Thomas Tuchel avait déclaré qu'il avait été quelque peu surpris lors de l'appel du Bayern. Le 1er avril, il dirigera son premier match sur le banc du Bayern contre... le Borussia Dortmund, son ancien club. Un Klassiker qui s'annonce animé.