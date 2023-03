Les Pays-Bas veulent mettre une vraie gifle à leur futur adversaire - avec Verbruggen dans les buts ?

Les Pays-Bas ont pris une gifle en France, et ils comptent en infliger une en retour face au modeste Gibraltar. Bart Verbruggen a de grandes chances de faire ses grands débuts pour l'occasion.

Privés de nombreux titulaires, les Pays-Bas ont été punis au Stade de France (4-0) face à des Bleus largement supérieurs. Une mauvaise façon d'entamer leur campagne qualificative, également au niveau du goal-average.

Heureusement pour Ronald Koeman et ses hommes, le prochain match sera plus simple et même l'occasion de corriger cette différence de buts largement négative. "C'était une performance collective très faible", concédait Koeman. Ce dimanche en conférence de presse, le coach des Oranje a été clair : il faut tout faire "pendant 97 minutes" pour marquer un maximum de buts.

La plus large défaite de l'histoire de Gibraltar a eu lieu...face à la Belgique, en 2017 : un 9-0 bien tassé. Depuis, Gibraltar a cependant pris moins de scores-fleuves, se professionnalisant un peu au fil des années.

Bart Verbruggen entre les perches ?

Le retour de Bart Verbruggen dans la sélection signifie peut-être que le jeune portier d'Anderlecht sera titulaire pour l'occasion. Jasper Cillessen n'est en effet pas exempt de tout reproche sur les buts français, et son statut en sélection n'est plus ce qu'il était.

Le RSCA croise les doigts : une cap avec les Oranje, voire un statut de titulaire à l'avenir, et la valeur déjà en hausse de Verbruggen grimpera fameusement. Même si c'est face à Gibraltar qu'il débute...