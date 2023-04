Nouvelle piste assez surprenante pour Burnley et Vincent Kompany

Il ne fait pratiquement aucun doute que Burnley sera en Premier League la saison prochaine. Avec ou sans Vincent Kompany, cité avec insistance à Tottenham pour remplacer Antonio Conte, c'est une autre histoire.

Quoi qu'il en soit, Vince The Prince ne peut pas attendre le dénouement des rumeurs le liant aux Spurs pour se soucier de la saison prochaine et des Clarets. D'après le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le leader de Championship serait d'ailleurs sur la piste d'un défenseur central autrichien, Emanuel Aiwu.

Toujours selon le journaliste italien, des scouts de Burnley seraient d'ailleurs en Italie ce week-end pour suivre Cremonese - Atalanta pour suivre le joueur de 22 ans, qui a disputé 18 matchs de Série A cette saison pour le compte de la lanterne rouge.

Burnley are monitoring Austrian centre back Emanuel Aiwu — club’s scouts will be in attendance in Italy today to follow Cremonese vs Atalanta. 🟣 #BurnleyFC pic.twitter.com/w6vpYczgiR