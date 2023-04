Adulé en Argentine, conspué en France : "Je trouve que les sifflets sont très durs"

La Pulga a été sifflée par des supporters du Paris Saint-Germain avant le match contre l'Olympique Lyonnais, dimanche pour la 29e journée de Ligue 1.

Sifflé par le Parc des Princes avant le match contre l'Olympique Lyonnais (0-1), Lionel Messi a été défendu par son entraîneur, Christophe Galtier.

"On attend qu'ils débloquent des situations avec Kylian. Autour de Leo, il faut un dépassement de fonction des joueurs. On ne peut pas tout attendre d'eux. Leo a tenté, il a réussi certains décalages. Il a raté aussi. Je trouve que les sifflets sont très durs. C'est un joueur qui donne beaucoup. Il a beaucoup donné sur la première partie de saison. Mais c'est aussi aux autres d'avoir plus de dépassement de fonction", a expliqué le technicien français en conférence de presse.