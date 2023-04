Les passions se déchainent pour Amadou Onana

Capitaine des Diables pendant 10 grosses minutes en Allemagne, le joueur de 21 ans ne restera vraisemblablement pas à Everton la saison prochaine.

Dire qu'Amadou Onana ne restera pas à Everton la saison prochaine relève presque de la certitude. Le joueur de 21 ans, qui crève l'écran depuis le début de la saison et qui a encore impressionné tout le monde lors de la trêve internationale, se sent capable de franchir un palier et de quitter les Toffees, actuellement 15es de Premier League et toujours pas assurés de leur suivie.

La presse anglaise, comme on la connaît, s'en prête à cœur joie pour deviner la prochaine destination de l'ancien joueur de Lille, qui a porté le brassard de capitaine en Allemagne lors des 10 dernières minutes. Selon les informations locales et notamment de Football Insider, Arsenal et Tottenham seraient principalement intéressés par les services d'Onana.

Everton, qui sent le bon coup à plein nez, serait prêt à demander le prix fort. Selon les dires en Outre-Manche, seule une offre de 70M€ serait suffisante pour convaincre le club de la Mersey. Quoi qu'il en soit, Everton a affronté les Spurs hier soir (1-1) et le jeune milieu de terrain a déposé sa carte de visite... à nouveau.