📷 L'Ajax qualifié pour la finale de la Coupe des Pays-Bas dans des circonstances chaotiques

La rencontre de demi-finale de la Coupe des Pays-Bas entre le Feyenoord Rotterdam et l'Ajax d'Amsterdam a été le théâtre de plusieurs débordements.

Demi-finale sous haute tension ce mercredi soir entre le Feyenoord et l'Ajax. Le match avait à peine commencé depuis quelques minutes que les 22 acteurs devaient déjà regagner les vestiaires, la faute à l'utilisation massive d'engins pyrotechniques par les fans locaux.

Après une première interruption, les deux équipes ont pu réellement démarrer la rencontre. Dusan Tadic a ouvert le score juste avant le premier quart d'heure. Gimenez a égalisé pour les locaux dans les arrêts de jeu de la première période.

Le second acte était d'abord marqué par un but de Davy Klaasen, qui remettait l'Ajax aux commandes à la 51e. Le même Klaasen était visé par un briquet lancé par un fan du Feyenoord. Le joueur ajacide avait le crâne en sang. Les joueurs des deux équipes se frittaient, notamment Dusan Tadic qui avait un geste douteux envers le joueur turc du Feyenoord, Kokcu.

TW: BloodNasty scenes in Der Klassiker. First, the game is stopped due to heavy smoke in the first half. Then, Davy Klaasen (who scored for Ajax) is hit by a bottle and is seriously harmed. Awful to see in what is one of Europe’s fiercest matches. pic.twitter.com/PAv5PkVJ9S — Karan Tejwani (@karan_tejwani26) April 5, 2023

What is Dusan Tadic doing? Is he making fun of the holy month of Ramadan for Muslim people? Or something else? If anyone knows, please write. #FEYAJA

— ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) April 5, 2023

L'arbitre décidait de stopper la rencontre une seconde fois. L'adjoint du Feyenoord, John De Wolf, s'emparait même d'un mégaphone pour tenter de calmer ses fans.

Klaasen, ne se sentant pas en état de continuer suite au briquet jeté sur son crâne, sera remplacé.

Davy Klaassen is not feeling well and has gone down on the pitch, due to the obstacle thrown on his head earlier. pic.twitter.com/R6oDbtZl2R — 𝐀𝐠𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 5, 2023

La rencontre ira finalement à son terme, après...14 minutes d'arrêts de jeu. L'Ajax remporte ce match et se qualifie pour la finale de la Coupe des Pays-Bas. Le club rencontrera le PSV de Johan Bakayoko et Thorgan Hazard au prochain tour.