🎥 Romelu Lukaku une nouvelle fois victime d'insultes racistes en plein match

Triste scène encore dans le football italien ce mardi soir. Dans le cadre de la Coupe d'Italie, l'Inter Milan affrontait la Juventus. Menés au score, les Lombards ont pourtant arraché une égalisation de dernière minute dans ce match aller.

L'auteur du but n'est autre que Romelu Lukaku qui a soulagé toute son équipe sur penalty. Cependant, si le Diable Rouge a été exclu dans la foulée (ainsi que deux autres joueurs milanais), il a surtout été victime d'insultes racistes de la part de supporters.

Il a voulu répondre à ces fans de la Juve après avoir marqué et s'est vu sanctionner par l'arbitre de la rencontre.

Lukaku scores, celebrates the way he always does, shouts two things against the racists slurs against him, he’s the first to leave the penalty area. The referee who hasn’t seen anything runs after him to give him a yellow? Why? pic.twitter.com/dx54CsUKbs