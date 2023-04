🎥 Le Real Madrid et ses deux Belges ont bien fêté leur victoire dans les vestiaires

Battu au match aller (0-1), le Real Madrid a surclassé le FC Barcelone (4-0) lors de la demi-finale retour de la Coup du Roi.

Vinicius Junior ouvrait le score juste avant la pause pour le Real Madrid (45e+1), 1-0. Au retour des vestiaires, Karim Benzema, bien servi par Modric, faisait le break (50e) avant d'aggraver le score huit minutes plus tard sur penalty (58e), 0-3. En fin de rencontre, KB9 s’offrait un triplé (81e) et mettait fin à tout suspense, 0-4. Le Real Madrid se hisse en finale de la Coupe du Roi et affontera Osasuna le 6 main prochain.

L'équipe merengue a bien célébré sa victoire dans les vestiaires du Camp Nou. Au son des chants "C'est, c'est, c'est comme ça que Madrid gagne", les joueurs ont savouré ce beau succès qui leur a permis de se qualifier pour la finale de la Copa del Rey.