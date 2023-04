L'ancien buteur de Mons, Ibou Sawaneh, signe en Provinciale, où il terminera sa carrière

Vous rappelez-vous d'Ibou Sawaneh ? L'ancien attaquant du RAEC Mons et de l'AFC Tubize évolue désormais en D2 VV.

Ibou Sawaneh (36 ans) évolue aux City Pirates (D2 VV), club de la banlieue d'Anvers, depuis 2021 et sa signature en provenance de Lokeren-Temse. L'ancien buteur du RAEC Mons, d'OHL et de Courtrai compte 6 buts cette saison en 22 matchs.

L'ex-international gabonais (5 caps), qui cumule tout de même plus de 200 matchs en D1A, va mettre un terme à sa carrière dans un peu plus d'un an. City Pirates a ainsi annoncé qu'Ibou Sawaneh quitterait le club à la fin de la saison pour signer à Wilrijk, en P2.

Au terme de la saison 2023-2024, Ibou prendra alors sa retraite à titre définitif, à bientôt 38 ans.