🎥 Jürgen Klopp a perdu son calme en conférence de presse

À deux jours du choc entre Liverpool et Arsenal, l'Allemand était visiblement agacé par les questions posées par les journalistes. Les Reds sont 8e au classement de Premier League et comptent 29 points de retard sur les Gunners.

Dans une saison difficile avec Liverpool, Jürgen Klopp a perdu son calme ce vendredi en conférence de presse. "Je comprends que, de votre point de vue, il est difficile de trouver de nouvelles questions chaque semaine, mais croyez-moi, il est encore plus difficile de trouver de nouvelles réponses. C'est pourquoi j'ai pensé qu'à 9h30 du matin, vous resteriez tous à la maison et que vous écririez les mêmes choses que la semaine dernière. (...) C'est une véritable perte de temps. Comme je l'ai dit, il est difficile de poser de meilleures questions, du moins vous avez essayé et ça n'a pas marché. Alors de rien", a lâché le technicien allemand.