He's back ! Une aubaine pour Pep Guardiola dans la course aux trophées

L'entraîneur espagnol pourra compter sur le retour de son attaquant de premier plan, Erling Haaland, pour le déplacement à Southampton de ce samedi. Une aubaine avant le quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Petit à petit, Manchester City refait son retard sur Arsenal et ne pointe plus qu'à 8 longueurs (mais un match de moins) du siège de leader. Ce samedi, les Cityzens se rendent à Southampton et n'auront pas le droit à l'erreur sur la pelouse de la lanterne rouge. Si Pep Guardiola a avoué être sous le charme de Roméo Lavia, pour qui Manchester City dispose d'une clause de rachat évaluée à 40M€, il pourra compter sur le retour de son attaquant phare.

Blessé depuis le quart de finale de FA Cup contre Burnley (6-0), le Norvégien Erling Haaland fait son retour. Auteur de 42 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues, l'avant-centre de 22 ans était touché à l'aine. Une aubaine pour le technicien espagnol dans la course au titre, quatre jours avant le premier choc au sommet contre le Bayern Munich, en quarts de finale de Ligue des Champions.