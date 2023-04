Pep Guardiola sous le charme d'un Diable Rouge

Roméo Lavia a été l'un des nouveaux visages du dernier rassemblement international. Le milieu de terrain de Southampton a eu droit à dix minutes contre l'Allemagne.

En Angleterre, le jeune médian a démontré son talent cette saison malgré les difficultés de son club en championnat. Lavia est, en effet, titulaire et compte une vingtaine d'apparitions déjà cette saison, dont 17 en tant que titulaire.

Promis à un bel avenir, le Belge a également tapé dans l'oeil d'un certain Pep Guardiola qui le connaît bien, suite à son passage chez les jeunes de Manchester City : "Je suis très impressionné par ce que Romeo a fait et continue de faire. Nous avons toujours une haute opinion de lui. Nous avons pensé à le garder à Manchester, mais peut-être qu'il n'aurait pas eu autant de temps de jeu qu'à Southampton", a déclaré l'Espagnol en conférence de presse.

City a encore la possibilité de faire revenir Lavia, grâce à une option de rachat qui aurait été incluse dans son contrat lors de son départ pour Southampton. Elle donnerait la possibilité au club de racheter le Diable Rouge pour plus de 40 millions d'euros.

Southampton accueillera Manchester City demain en fin d'après-midi.

