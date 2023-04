Le Club de Bruges a rendu un bel hommage à Birger Jensen : "Les légendes ne meurent jamais"

Le Danois Birger Jensen, ancien gardien du Club de Bruges, est décédé mardi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie.

Le Club de Bruges a rendu un bel hommage à Birger Jensen ce vendredi soir avant sa victoire contre le RFC Seraing (2-0).

Le Danois a été l'un des joueurs clés du Club d'Ernst Happel, qui a accumulé les succès à la fin des années 1970. Le portier a défendu les cages brugeoises de 1974 à 1988. Au cours de cette période, il a disputé plus de 300 matchs sous le maillot des Blauw en Zwart avec en point d'orgue la finale perdue de la Coupe d'Europe à Wembley contre Liverpool en 1978. Avec le Club, il a remporté cinq titres nationaux et deux coupes de Belgique. Il a également été sélectionné dix-neuf fois avec le Danemark. Après avoir quitté Bruges, il a joué brièvement pour le Lierse et le RKC, avant de terminer sa carrière dans les divisions inférieures. Par la suite, il a continué à vivre en Belgique avec sa famille.

You'll Never Walk Alone, Birger. 💫 #CluSer — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 7, 2023