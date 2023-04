Mauvaise nouvelle pour Divock Origi à l'AC Milan

L'attaquant belge ne joue que très peu en Italie. Et cela ne risque pas de s'arranger.

Le Diable Rouge n'a débuté que huit matchs de Serie A et n'a commencé aucune rencontre de Ligue des Champions. L'horizon aurait pu s'éclaircir la saison prochaine avec les blessures à répétition de Zlatan Ibrahimovic et la fin de contrat d'Olivier Giroud.

Mais les Rossoneri viennent d'annoncer sur leurs réseaux sociaux que le Français de 36 ans avait prolongé son contrat d'un an, jusque juin 2024. Olivier Giroud est arrivé en provenance de Chelsea en 2021 et compte depuis lors 27 buts et 10 assists. Dont une réalisation cruciale sur la pelouse de Naples en Ligue des Champions hier soir, malgré un penalty arrêté par Mike Maignan. S'il veut s'imposer sur le flanc, Origi devra alors compter sur un départ de Rafael Leao cet été.