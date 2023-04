"Nous avions une stratégie, mais tout a volé en éclats très vite"

Difficile de cacher sa déception côté Anderlecht. Brian Riemer n'a cependant pas perdu sa capacité à relativiser.

Brian Riemer tentait de mettre des mots sur la contre-performance du Sporting d'Anderlecht à l'AFAS Stadion, malgré la déception. "Nous avions un gameplan, une stratégie, mais avant même que le match commence vraiment, nous sommes menés 1-0 sur un penalty léger", regrette le Danois.

"Au-delà de ça, j'ai pu sentir l'équipe un peu sous le choc. Cette ambiance, la pression adverse, nous avons mal géré ça", reconnaît ensuite Riemer. "Voir notre avance de deux buts réduite à rien si vite, ça change complètement la dynamique du match".

Les dieux du foot n'ont pas été avec nous cette fois

Anderlecht a ensuite fait le gros dos et tenu bon jusqu'aux tirs au but, un peu par miracle. "Nous nous sommes bien regroupés, je trouve, même si l'AZ fait une très bonne performance et nous a mis sous pression. Mais nous ne nous sommes pas mis dans des positions nous permettant d'être dangereux", continue le coach du RSCA.

"Au final, tout se joue aux penalties, et les dieux du foot ont déjà été avec nous dans ces cas-là. Cette fois, nous avons tiré la courte paille", conclut Riemer, qui refuse de placer le blâme sur l'un ou l'autre joueur (au hasard : Amir Murillo). "Nous gagnons et perdons en équipe. Les jeunes ont été ébranlés par l'ambiance. Un joueur d'expérience comme Murillo peut aussi faire une erreur. C'est une faute collective".