Moises Caicedo (ex-Beerscot) s'exprime sur son transfert avorté : "J'ai beaucoup souffert"

Le milieu de terrain équatorien avait été retenu cet hiver par Brighton alors que plusieurs grands clubs, dont Arsenal, faisaient le forceps pour le transférer.

Dans une interview accordée au Telegraph, Caicedo s'est confié pour la première fois sur cette période compiquée de sa jeune carrière et son transfert avorté vers les Gunners.

"J'étais vraiment à deux doigts de partir. J'ai beaucoup souffert", a expliqué l'ancien milieu de terrain du Beerschot, remplacé numériquement à Arsenal par l'Italien Jorginho.

Ce n'est pas pour autant que le jeune joueur de 21 ans considère qu'il n'aura plus jamais une telle chance. "Je suis sûr que je vais avoir beaucoup d'autres opportunités", a-t-il assuré. "C'est pour cela que je continue à bien faire les choses. Mais c'était difficile. Au début, quand je n'ai pas fini par partir, beaucoup de gens se moquaient de moi sur Instagram. Les gens me traitaient mal. Je ne regardais pas les réseaux sociaux parce que ça me faisait mal."