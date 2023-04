Relégué 10 ans après avoir été vice-champion : Zulte Waregem rappelle qu'en foot, rien n'est acquis

Quel drôle d'anniversaire. Il y a 10 ans, Zulte Waregem passait à un coup-franc dévié de Lucas Biglia d'être champion de Belgique ; cette année, les Flandriens sont relégués.

Les supporters de Zulte Waregem auraient pu fêter, en mai prochain, un magnifique souvenir : les 10 ans de la plus belle saison de l'histoire du club. En 2012-2013, sous la houlette du "Wenger du Gaverbeek" Francky Dury, l'Essevee terminait 2e de Jupiler Pro League.

Deuxième, déjà, de la phase classique, Zulte Waregem avait cru jusqu'à la dernière journée à un titre historique. Mieux : Jens Naessens avait placé les Flandriens aux commandes du tout dernier match pour 2 petites minutes. Zulte était virtuellement champion jusqu'à un coup-franc dévié signé Lucas Biglia dans la foulée (60e).

Quelle équipe que ce Zulte Waregem mouture 2013 ! Mbaye Leye et ses 17 buts en 36 matchs, Thorgan Hazard à l'aube d'une carrière que peu lui auraient prédit mais qui remportera le Soulier d'Or, les regrettés Franck Berrier et Junior Malanda.

Après cette saison exceptionnelle, Zulte Waregem restera un club capable de belles performances ; sans passer les poules de l'Europa League, les Flandriens n'y seront pas ridicules, et y feront même leur retour en 2017-2018 après s'être adjugé la Coupe de Belgique, battant alors la Lazio Rome dans un match mémorable (3-2) au Gaverbeek. Depuis sa montée en 2005, c'était d'ailleurs la seconde Coupe de Belgique de l'Essevee (2006, 2017), et à l'époque déjà, les Flandriens avaient disputé l'Europe, sortant même des poules pour l'occasion.

Un avertissement à tous les mauvais gestionnaires

Puis, depuis 5 ans et cette campagne 2017-2018, tout est allé à vau-l'eau. Plus de playoffs 1, plus de stabilité, des résultats en chute libre, plus rien de mieux qu'une 9e place...et cette fois, la bascule. Mbaye Leye, l'idole du Gaverbeek il y a 10 ans, aura cette fois son rôle dans la relégation avec une saison complètement manquée lors de laquelle il sera peut-être resté à la barre quelques matchs de trop.

Mais Leye n'est pas le principal fautif, loin de là. Mercatos manqués, recrutements mal ciblés, vivotage en eaux troubles dont se contentait la direction : Zulte Waregem avait abandonné toute ambition de revivre les grandes heures du club, et le drame arrivait. Le passage temporaire à 3 relégués aura été l'ultime poussée vers l'abîme. Un avertissement à tous les clubs qui tutoyent les hauteurs, goûtent à l'Europe et rêvent de Souliers d'Or revendus cher et vilain : le football va très vite.