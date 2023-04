Vainqueurs de la Coupe de France, Dejaegere et Toulouse pas certains de jouer l'Europe à cause de l'AC Milan

Les Toulousains ont décroché une victoire nette et sans bavure samedi soir face à Nantes. Mais leur participation en Coupe d'Europe est remise en question.

Toulouse s'est facilement défait de Nantes en finale de la Coupe de France (5-1) samedi soir. Un résultat et un trophée qui doivent obligatoirement qualifier l'équipe pour l'Europa League la saison prochaine.

Cependant, cette place en C3 n'est pas encore certaine pour une raison particulière : les propriétaires du club français détiennent également l'AC Milan, virtuellement qualifié pour la Ligue des champions à l'heure actuelle en Serie A.

Le réglement de l'UEFA interdit à deux clubs ayant le même actionnaire d'être en Coupe d'Europe en même temps : "Aucun club participant à une compétition interclubs de l’UEFA ne peut directement ou indirectement : détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA ou être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l’administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l’UEFA".

Reste à voir si le club de Brecht Dejaegere et l'AC Milan trouvent un subterfuge pour participer à la C1 et la C3. En 2017, Red Bull avait trouvé le moyen de contourner cette règle et ainsi réussi à aligner Salzbourg et Leipzig en Europe.