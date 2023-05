Loïs Openda révèle les surprenants secrets de sa forme olympique

Loïs Openda est en très, très grande forme sur le terrain. Mais cette forme, il la travaille aussi hors des terrains, grâce à un accompagnement spécialisé.

Dans une interview accordée au quotidien français L'Equipe, Loïs Openda a expliqué les raisons extra-sportives qui ont mené à sa grande forme sous les couleurs du Racing Lens. Le Diable Rouge a ainsi engagé un préparateur personnel.

"On parle beaucoup du repos, du besoin d'avoir 7 à 8h de sommeil. Ca m'arrive de faire une micro-sieste dans la journée, pas plus de 20 minutes pour ne pas créer de fatigue supplémentaire", explique l'attaquant de 23 ans. "Le soir, je porte des lunettes orange pour la lumière des écrans. Avant de m'endormir, je prends une douche très très chaude pour me relaxer".

Des méthodes calculées dans le moindre détail. "Le matin, c'est douche froide pour me réveiller. Et lunettes pour favoriser la lumière, éveiller les sens et mon cerveau", ajoute Openda, dont l'alimentation est également importante.

"Avant Clermont (contre qui il a inscrit un triplé et un assist, nda), on a discuté de mon alimentation à base de riz, de poisson, de fruits pour avoir de l'énergie durant le match. On travaille la respiration, aussi (...) il me comprend, il y a un énorme sentiment de confiance", conclut Loïs Openda.