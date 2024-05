Thibaut Courtois titulaire en finale de la Ligue des Champions ? Carlo Ancelotti glisse un indice subtil

Thibaut Courtois est de retour en cette fin de saison. Le gardien du Real Madrid pourrait même être titulaire en finale de la Ligue des Champions.

Gravement blessé à l'entraînement au mois d'août dernier, Thibaut Courtois a entamé une longue rééducation afin de retrouver les terrains le plus vite possible.

Cela fut fastidieux, le gardien de 32 ans se blessant même à nouveau alors qu'il se rapprochait d'un retour.

Thibaut Courtois en finale de la Ligue des Champions ?

Désormais, cela fait presque un mois que Courtois a repris la compétition et réalise de grosses prestations. Il n'a d'ailleurs pas encore encaissé de but. La question se pose alors : sera-t-il titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund le 1er juin prochain ? Ou est-ce que ce sera Andriy Lunin ?

Le coach du Real, Carlo Ancelotti, a déjà été questionné a de nombreuses reprises à ce sujet. L'entraîneur italien ne cède cependant pas.

Encore ce lundi, lors du media day du Real Madrid, il a été fidèle à lui-même : “Je pense que je vais prendre la décision avant le match. L’un jouera et l’autre sera sur le banc. Ça c’est sûr."

Cependant, la suite de la déclaration d'Ancelotti pourrait laisser penser que Courtois sera bel et bien présent dans les cages. “J’aime le débat et si je vous dis qui joue, ça serait fini. Les deux méritent de jouer la finale. Et maintenant, le meilleur gardien du monde arrive, nous connaissons tous la qualité de Courtois...”