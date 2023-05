Skov Olsen, Balikwisha, Vanaken...Ces joueurs qui peuvent sauver leur saison sur ces play-offs

Les Champions Play-offs ont démarré ce dimanche. Pour certains joueurs, cadres ou éléments importants de leur équipe, ce mini-championnat est l'occasion de sauver une saison jusqu'ici moyenne.

Andreas Skov Olsen

On pourrait consacrer un article entier aux joueurs du Club de Bruges, tant la saison de ces derniers est chaotique. Parmi les éléments au grand talent et à la valeur marchande des plus hautes de Pro League, Andreas Skov Olsen est l'un des plus décevants. Certes, ses stats ne sont pas si mauvaises (7 buts et 6 assists). Il a d'ailleurs été blessé durant une certaine période et avait été écarté juste avant la fin du mandat d'Hoefkens. Il a d'ailleurs bien entamé ses play-offs, en délivrant un assist. Mais, pour l'instant, cela est insuffisant au vu du talent énorme du joueur, surtout lorsqu'on se rend compte que son impact sur le jeu brugeois n'a été que déclinant ces derniers mois.

Casper Nielsen

Arrivé en grandes pompes cet été en provenance de l'Union, le milieu de terrain danois semblait de mieux en mieux s'intégrer dans le système de jeu brugeois. Mais le départ d'Hoefkens et l'arrivée de Scott Parker lui aura en quelque sorte coupé les jambes. Malgré un statut de titulaire quasi-indiscutable (29 titularisations en 32 matchs) et 7 buts marqués, Nielsen n'aura montré que par bribes les raisons qui ont poussé Bruges à l'arracher à l'Union. Certes, on peut concerner cela comme une première saison d'adaptation. A voir cependant s'il pourra revenir dans le coup, lui qui est blessé au mollet (pour la première fois de la saison, d'ailleurs).

Hans Vanaken

Il est toujours facile de pointer du doigt le capitaine lorsqu'une équipe ne tourne pas rond. Les faits sont néanmoins là : la saison d'Hans Vanaken n'est pas à la hauteur des attentes. Le Diable Rouge tente moins, est moins en réussite...Bref : il est malgré lui le symbole de la saison très compliquée des Blauw en Zwart. Ses capacités de leader ont montré leurs limites. Ses stats (11 buts et 5 assists) sont l'arbre qui cachent la forêt. A lui de nous donner tort sur les 5 matchs restants.

© photonews

Michel-Ange Balikwisha

Alors qu'il était l'un des meilleurs joueurs de l'Antwerp la saison passée, l'ancien du Standard peine à se montrer constant. L'ailier gauche a perdu son statut de titulaire indiscutable suite à l'arrivée de Gyrano Kerk et la montée en puissance de Muja. Depuis début mars, il alterne entre titularisations et débuts sur le banc. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il se montre plus incisif au vu de ses grosses qualités techniques. Plus décisif, aussi, malgré ses 6 buts déjà marqués lors de la phase classique.

© photonews

Alhassan Yusuf

Pas un choix évident, tant le joueur a été blessé pendant longtemps et qu'il est devenu très difficile de se frayer une place dans le système désormais assez bien établi de Mark van Bommel. Reste que le milieu de terrain nigérian est passé de plaque tournante de l'Antwerp l'an dernier à simple remplaçant. Le plus dommage, c'est qu'avant sa blessure fin décembre, il avait démarré toutes les rencontres en tant que titulaire. Vermeeren et Keita ont depuis repris le flambeau avec brio. Depuis son retour à la mi-mars, le Nigérian n'a joué que des bouts de matchs. Des circonstances assez compliquées donc, qu'on lui souhaite de surmonter en regagnant sa grande importance dans le milieu de l'Antwerp.

© photonews

Gaston Avila

Arrivé pour 4,4 millions d'euros l'été dernier à l'Antwerp, ce grand espoir du football argentin peine encore à faire son trou. Certes, la concurrence est rude en défense et il est déjà parvenu à être titularisé une dizaine de fois. Ce n'est pas mal pour une première saison d'adaptation, mais peut-être pas assez (pour l'instant) au vu de son prix.

Ally Samatta

Le retour de Samatta à Genk est pour l'instant assez mitigé. Ou, disons-le plus clairement, assez décevant. L'attaquant tanzanien a démarré la saison logiquement derrière Onuachu dans la hiérarchie. Après le départ d'Onuachu, il a à peine profité de la blessure d'Arokodare. Le manque de constance de Samatta est peut-être le symbole de l'inefficacité offensive de Genk depuis quelques mois. Il n'a marqué que 6 buts en 28 matchs, mais semble être en meilleure forme ces dernières semaines avec deux buts en deux matchs pour clôturer la phase classique.

Nicolas Castro

Arrivé l'été dernier, Castro concentrait de nombreuses attentes. Surtout au vu de son prix d'achat (3,2 millionns d'euros). Cette saison, il ne compte que 3 petites titularisations sur 23 matchs joués avec les A. Il a également joué plusieurs matchs avec les U23. Insuffisant de la part du numéro 10 de Genk. Mais son talent est là, et pourrait servir aux Limbourgeois dans ce sprint final vers le titre.