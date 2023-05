Le City Football Group s'offre un nouveau club pour 181 millions d'euros !

Un treizième club professionnel vient de tomber dans l'escarcelle du conglomérat qui dépend du fonds souverain d'Abou Dhabi.

Le City Football Group, propriétaire d'une douzaine de clubs dans le monde, dont Manchester City, a annoncé le rachat du club de Bahia (D1 brésilienne) pour un milliard de réais (environ 181 millions d'euros) selon les médias brésiliens.

"Bahia est un club exceptionnel, par sa taille, et ses supporters. Ce sera le deuxième plus grand club du groupe", a déclaré Ferran Soriano, directeur exécutif du City Football Group, précisant qu'il n'était pas question d'expédier directement les talents brésiliens sur le Vieux continent. "Nous voulons que les talents jouent ici, remportent des titres, et, éventuellement, certains pourront jouer en Europe par la suite", a-t-il expliqué dans le communiqué.