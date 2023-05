Le SL16 FC se sauve et condamne Virton à la relégation

Ce vendredi soir, le SL16 FC recevait Virton à Sclessin lors de la 9ème journée des Relegation Playoffs.

Le SL16 FC n'avait besoin que d'un petit point pour assurer son maintien en Challenger Pro League et condamner ainsi Virton à la relégation.

Les visiteurs se procuraient la première grosse opportunité de la rencontre. Anne profitait d'une glissade de Traoré pour récupérer le cuir et filer vers le but avant de servir Mboyo seul face à Epolo, mais l'ancien joueur de La Gantoise manquait le cadre (6e). Malgré la première alerte, les jeunes Rouches perdaient à nouveau le ballon bêtement et c'est Anne qui s'en emparait pour aller défier Epolo, mais Mawete était l'auteur d'un très bon tacle. Ce retour défensif permettait aux locaux de repartir vers l'avant et d'ouvrir le score via une tir croisé de Ziani (24e), 1-0. À la demi-heure de jeu, Brrou poussait Sadin à la claquette sur un centre/tir (30e). Les Vert et Blanc réagissaient, mais les reprises de la tête d'Anne et de Mboyo passaient au-dessus du but d'Epolo (34e et 45e). Après une bonne première période, les U23 du matricule 16 rejoignaient leur vestiaire en menant au score.

En début de seconde mi-temps, les troupes de Joseph Laumann géraient confortablement leur avantage face à des Virtonais confus et désordonnés. Peu avant l'heure de jeu, Epolo captait un tir de Lesquoy (55e) avant de plonger pour repousser le cuir lors d'un cafouillage dans la surface (56e). Plutôt épargné depuis le second acte, Sadin devait intervenir sur une tête et un superbe tir de Ghalidi (64e et 67e). Virton pensait égaliser, mais Epolo effectuait une magnifique sortie dans les pieds d'Anne ne lui laissant pas le temps d'armer sa frappe (72e). En fin de rencontre, Abdallah, à la réception d'un coup franc d'Albanese, relançait le suspense en égalisant (80e), 1-1. Trois minutes plus tard, Mabella décochait une frappe qui allait s'écraser sur le poteau droit d'Epolo (83e). Les dernières minutes étaient intenses, Anne avait la balle de match, mais son tir était trop croisé (90e+2). Score final : 1-1.

Grâce à ce partage, le SL16 FC assure son maintien en D1B et condamne Virton à la relégation. Les Gaumais, qui comptent désormais 4 points de retard sur les Liégeois et 3 points sur les Jong Genk (qui comptent plus de victoires), n'ont plus aucune chance de se sauver alors qu'ils leur restent une journée à disputer. N'ayant pas pu obtenir son maintien sur le terrain, Virton se raccroche désormais à son action judiciaire lancée pour contester au niveau européen la licence professionnelle octroyée par l'Union belge de football au SK Lommel pour rester en Challenger Pro League.

SL16 FC : Epolo, Noubi, Hautekiet, Traoré, Mawete, Bansé, Dodeigne (Da Silva 59e), Brrou (Berberi 76e), Ziani (Calut 76e), Ghalidi (Kuavita 68e), Buksa

Virton : Sadin, Vinck, Rémy (Cassaert 80e), Lesquoy, Bourdin, Doué (Dudouit 75e), Masangu (Koziello 46e), Mabella, Kagé (Albanese 80e), Anne, Mboyo (Abdallah 59e)

Arbitre : Simon Bourdeaud'Hui

Avertissement : Noubi (36e) ; Masangu (17e), Anne (43e) et Lesquoy (63e)

But : Ziani (24e) ; Abdallah (80e)