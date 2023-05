Le secret de Lois Openda révélé

Loïs Openda est en train d'atteindre des sommets en Ligue 1. Le week-end dernier, face à l'Olympique de Marseille, l'attaquant du RC Lens a déjà inscrit son 19e but de la saison en cours. Son ascension est indissociable de son professionnalisme et de son souci du détail.

À 23 ans, il est difficile de qualifier Openda de joueur révélé sur le tard, mais il y a quelques années, peu de gens auraient pensé que le Liégeois serait à ce niveau. Après avoir quitté le Club de Bruges, Openda est arrivé à Lens. Un partenariat avec Siebe Hannosset ne lui a pas fait de mal. Hannosset est un entraîneur personnel qui tente de rendre les athlètes de haut niveau plus forts physiquement et mentalement.

L'expert y parvient de différentes manières, explique-t-il dans le Het Nieuwsblad. Dans le cas d'Openda, l'approche repose sur quatre piliers. Tout d'abord, ses habitudes de sommeil ont été prises en compte. Pour ce faire, l'attaquant utilise désormais des lunettes filtrant la lumière bleue. Celles-ci favorisent le sommeil. Le matin, Openda porte également des lunettes spéciales qui provoquent la production de cortisol par le cerveau, ce qui le rend plus "éveillé".

Mais ce n'est pas tout. Ensemble, Hannosset et Openda ont également modifié le programme nutritionnel des Diables Rouges. Ils se sont également concentrés sur le lien entre le corps et l'esprit. Grâce à la méditation et à des exercices de respiration spécifiques, Openda se sent désormais mieux dans sa peau. Il applique ces exercices les jours d'entraînement et de match. L'approche globale semble déjà porter ses fruits. Grâce aux performances d'Openda, Lens est actuellement deuxième en France. On dit que certains grands clubs se montrent déjà intéressés.