Thibaut Courtois aigre envers l'arbitrage : "On ne peut pas tout voir, mais là..."

Le Real et Manchester City se sont quittés sur un score nul ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-1). Une phase fait parler d'elle...

Avant le but de De Bruyne, le ballon aurait bien franchi la ligne. Carlo Ancelotti, a en effet pesté à ce sujet en conférence de presse d'après-match.

Ce fut également le cas de Thibaut Courtois, qui semblait assez déçu d'avoir encaissé ce soir. Il estime qu'une décision arbitrale aurait pu être prise précédemment, et en faveur de City. "Ce but a été précédé d'une phase de penalty. D'accord, l'arbitre ne l'a pas sifflé, et n'a donné qu'un corner. Sur l'attaque qui a suivi, nous avons encaissé. Je comprends qu'en tant qu'arbitre, on ne peut pas tout voir, mais là, c'est moche..."

Courtois a également analysé la rencontre, et a préfacé le match retour. "C'était un match amusant, plein de pression et d'adrénaline, dans une atmosphère formidable ici à Bernabeu. C'est pour ces matches que nous sommes footballeurs. Nous avons fait un bon match, c'est juste dommage que nous n'ayons pas pu gagner. Mais dans l'ensemble, un match nul n'est pas si mal. Nous devrons jouer une finale. Beaucoup de choses peuvent encore se passer."