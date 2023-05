Grand remaniement dans le board du Cercle de Bruges

Alexander Vantyghem a été nommé par le Conseil d'Administration du Cercle pour succéder à Ben Lambrecht, qui a quitté le club il y a quelques mois pour rejoindre l'AS Monaco.

Vantyghem a rejoint le Cercle de Bruges en 2020 en tant que conseiller juridique. Il est spécialisé dans le droit du sport. Il a également travaillé en tant que membre du conseil d'administration du KV Courtrai pendant 3 ans.

Cercle Brugge is verheugd om aan te kondigen dat @avtyghem vandaag werd aangesteld als Chief Executive Officer. Alexander begon in 2020 bij Cercle Brugge als Legal Counsel en is momenteel als General Counsel ook verantwoordelijk voor belangrijke strategische projecten, zoals het… pic.twitter.com/8AIfy9JTuT