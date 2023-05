Mike Trésor attire les regards : un club surprenant serait charmé !

C'était à prévoir : meilleur passeur du championnat, Mike Trésor peut compter sur l'attention du football européen. Mais c'est apparemment Besiktas qui serait séduit !

Mike Trésor (23 ans) est en train de réaliser une saison qui peut changer le cours de sa carrière. Avec 22 assists, il n'est qu'à une passe décisive de dépasser le record de Branko Strupar sur une saison. Arrivé en 2021, l'ancien jeune d'Anderlecht arrive à pleine maturité.

De quoi décrocher un transfert cet été ? Genk espère bien que non, mais Trésor attire les regards. Et selon le média turc Fanatik, l'un des clubs intéressés serait le Besiktas. Le club stambouliote se cherche un n°10 en vue de la saison à venir, et le coach du Besiktas, Senol Gunes, aurait donné unr rapport positif au sujet de Mike Trésor.

Trésor est encore sous contrat jusqu'en 2025 à Genk et est estimé à 13 millions d'euros. On doute que le joueur soit à vendre cet été...mais aussi que Trésor lui-même soit intéressé à l'idée de rejoindre l'actuel 3e du championnat turc à 23 ans. Mais l'intérêt existerait bel et bien. Affaire à suivre ?