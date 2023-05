Un Club de Bruges fortement rajeuni la saison prochaine ?

L'été s'annonce mouvementé à Bruges. Cela profitera-t-il à la classe biberon ?

Il est toujours intéressant de surveiller les semaines suivant l’accomplissement d’un grand objectif. Après avoir affirmé depuis des années son ambition de briller à l’échelon européen, le Club de Bruges a fini par décrocher le graal en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C’était le 12 octobre dernier, une éternité. A l’époque, les Blauw en Zwart comptaient encore le même nombre de points que l’Union Saint-Gilloise et regardaient invariablement vers le haut depuis leur troisième place occupée ex aequo avec leur dauphin de la saison dernière.

Même si l’équipe a, de manière assez miraculeuse, sécurisé le top 4, rares sont les membres de ce noyau construit pour briller sur tous les fronts qui ont presté à leur meilleur niveau depuis lors. Si bien que ce qui ne devait qu’être une nouvelle étape dans l’affirmation de puissance brugeoise tourne à la fin de cycle.

Selon Het Nieuwsblad, les joueurs les plus bankables tels Noa Lang, Andreas Skov Olsen et Tajon Buchanan ne seront pas retenus. D’autres éléments moins en vue sont également sur la liste des départs : Dedryck Boyata, Jack Hendry et Kamal Sowah peuvent d’ores et déjà se trouver un nouveau club pour la saison prochaine.

Le "plan 2023"

Pour de nombreux jeunes du centre de formation gravitant autour de l’équipe première, cela pourrait représenter une belle occasion à saisir. Car malgré l’expérience nécessaire aux ambitions du Club, l’effectif laisse la part belle à la jeunesse : deux tiers du noyau brugeois a 24 ans ou moins, tandis qu’on ne dénombre que trois joueurs ayant dépassé les 30 ans, dont un seul titulaire (Simon Mignolet).

La confirmation de Rik De Mil dans ses nouvelles fonctions de T1 n’est sans doute pas étrangère à l’apparition de plus en plus régulière de teenagers venus de l’académie. Arrivé à Bruges en 2015 comme entraîneur des U19, De Mil en a vu se développer bon nombre sous sa houlette en équipes de jeunes. Des premiers contacts avec le monde professionnel lors de la saison expérimentale où le Club NXT avait été la première équipe U21 intégrée en D1B jusqu’au passage en équipe fanion, qu’il intègre en même temps que plusieurs espoirs qu’il a couvés.

C’est ainsi que ces dernières semaines, des talents du cru comme Kyriani Sabbe (18 ans), Cisse Sandra (19 ans), Chemsdine Talbi (18 ans) et Romeo Vermant (19 ans) ont gratté des minutes de jeu et rêvent d’un scenario à la,titulaire en défense centrale à 18 ans. Une liste à laquelle aurait pu être ajouté Lynnt Autdoor (19 ans) si une blessure ne le freinait pas depuis février.

Mais le plus grand bénéficiaire du grand turnover estival pourrait être le phénomène(18 ans), appelé à définitivement exploser la saison prochaine. Sans oublier Maxim De Cuyper et Thomas Van Den Keybus (tous deux âgés de 22 ans) qui reviendront de Westerlo avec l’intention de se faire une place dans le onze de base.

Tous ne seront évidemment titularisés en même temps dans le onze de base mais ce renouvellement appelle tout de même à la continuation du rajeunissement de l’équipe. Une conséquence logique des bons résultats du Club NXT, troisième de D1B, bien loin de la dernière place lors de leur première apparition expérimentale en 2020-2021.

Des résultats qui confortent les décideurs brugeois pour qui l’année 2023 est importante. Il y a trois ans, Pascal De Maesschalck, alors responsable du développement des jeunes dévoilait au Krant van West-Vlaanderen l’existence d’un “plan 2023” : “D’ici là, nous voudrions avoir cinq joueurs du cru dans le onze de base de l’équipe première”.

Offrir de réelles perspectives de temps de jeu à ses jeunes pourrait également permettre au Club d’éviter le départ de ses plus grandes promesses pour une bouchée de pain. Au sein de la direction, les départs de Noah Mbamba et Arne Engels en Bundesliga pour 450 000 euros à eux deux est encore dans toutes les têtes. Seraient-ils partis s’ils avaient plus souvent eu leur chance en équipe première ? Donner du temps de jeu aux talents issus du centre de formation serait un signal positif pour les inciter à rester à plus long terme.

Derrière ces perspectives, il reste toutefois difficile de se projeter sur la place qui sera vraiment accordée aux jeunes de l’académie. Car pour un homme aux ambitions débordantes comme Bart Verhaeghe, les saisons de transition n’existent pas, encore moins après un championnat comme celui-ci. Une obligation de résultats immédiate pas forcément en adéquation avec la patience nécessaire pour encadrer ces jeunes pousses à leurs débuts. C’est qu’une quatrième place à l’issue des Champions Playoffs obligerait le Club à disputer trois tours préliminaires pour atteindre les phases de poules de la Conférence League. Il s’agira donc d’être compétitif dès le mois de juillet, sous peine de vivre une saison sans Coupe d’Europe.

D’autant plus qu’avec les millions qui seront perçus lors des possibles ventes des Lang, Skov Olsen et Buchanan, la direction aura les coudées franches pour transférés des joueurs confirmés lors du mercato. Si le transfert du Polonaispour 7 millions d’euros est déjà acté et ne réhaussera pas la moyenne d’âge du noyau vu les 23 ans de l’ailier gauche, d’autres renforts devraient suivre.

Il faudra également surveiller les mouvements sur le banc. Car si l’intérim prolongé devenait à prendre fin, le centre de formation du Club perdrait un relais important dans l’intégration de ses talents en équipe première. Ce qui est certain, c’est que chaque crise est synonyme d’opportunités. Et au vu du tournant vécu par les Blauw en Zwart, il risque d’y avoir des places à prendre dans les prochains mois.