Meilleur que Man City, Porto et Naples, Feyenoord s'offre un joli record européen cette saison

En battant Go Ahead Eagles, Feyenoord a confirmé son sacre en Eredivisie. Une consécration attendue depuis six ans par le club de Rotterdam qui n'avait que le PSV en grand concurrent pour le titre cette saison.

En plus du sacre national, le club peut être fier d'avoir signé un joli record qui le place devant des machines comme Manchester City, Naples ou encore Porto : Feyenoord reste sur une série de 24 matchs consécutifs sans défaite parmi les sept grands championnats européens.

Feyenoord n'avait plus perdu depuis le 18 septembre 2022 lors d'une défaite 4-3 en déplacement au PSV.

