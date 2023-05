Plusieurs joueurs du Standard incertains pour le déplacement à Westerlo

Ce samedi soir (18h15), le Standard de Liège se déplace à Westerlo lors de la quatrième journée des Playoffs 2.

Casse-tête en vue pour Ronny Deila concernant le déplacement du Standard de Liège au Kuipje ce week-end. "Il y a beaucoup de points d'interrogation. Philip Zinckernagel (mollet), Marlon Fossey (mollet) et Merveille Bokadi (aine) sont très incertains. De plus, Kostas Laifis a des problèmes d'ordre privé et ne sera pas présent samedi car il a dû retourner à Chypre", a confié le T1 des Rouches qui peut compter sur Steven Alzate, de retour de suspension.

© photonews

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. "On n'aime pas vivre une pareille situation, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle car je vais pouvoir tester d'autres joueurs. Nous aurons quand même une grosse équipe sur le terrain et des jeunes éléments vont pouvoir démontrer leurs qualités. Ibe Hautekiet l'a fait la semaine dernière, Lucas Noubi et Nathan Ngoy pourront également le faire. Des joueurs auront l'opportunité de se montrer durant les trois dernières rencontres, c'est une chose positive", a conclu le technicien norvégien.