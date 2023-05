Le premier transfert estival d'Arsenal est...un chien

Dans le dur ces dernières semaines, Arsenal fait tout pour retrouver le sourire. Une chienne a notamment pris ses quartiers au centre d'entraînement.

En faisant le bilan de la saison, Arsenal ne pourra que se montrer positif en regardant les attentes autour de l'équipes en début de championnat. Mais pour le moment, dur de garder le sourire, alors que l'occasion de doubler Manchester City dans la course au titre était grande. Au sein du club, tout est pourtant pensé pour retrouver le smile.

C'est ainsi qu'Arsenal a annoncé sur son site internet l'arrivée de Win, une labrador, pour veiller au bien-être des joueurs. Une nouvelle recrue présente à plein temps au centre d'entraînement que Mikel Arteta a lui-même choisi. Il explique les raisons de choix : "J'insiste toujours sur le besoin d'être comme une famille au sein du club. Et bien, je trouve qu'il faut un chien pour représenter cette famille. Je pense qu'il y a encore des choses à faire au club pour créer des liens avec les gens. Il faut être plus attentionné avec les gens, montrer de l'amour".

Selon l'entraîneur, l'impact a été immédiat : "La réaction des joueurs et du personnel a été incroyable, elle est l'une des nôtres. Elle va faire ce voyage (à Nottingham Forest) avec nous. C'est quelque chose qui change votre humeur d'un claquement de doigts. Elle vous donne tout son amour et soudain, vous ressentez l'énergie de l'endroit. C'est tout simplement magnifique et pour moi, ce sont des choses très importantes". Les supporters attendaient tout de même un nom plus ronflant pour ouvrir le mercato.