Hein Vanhaezebrouck tire la sonnette d'alarme

Maintenant que le club a sécurisé sa place en Europe, Hein Vanhaezebrouck a jugé qu'il était temps de sonner à nouveau l'alarme. "Nous devons investir. Sinon, nous ne pourrons pas suivre", a-t-il prévenu. Le conseil d'administration sait ce qu'il a à faire.

Pour la neuvième saison consécutive, La Gantoise s'est qualifiée pour l'Europe en obtenant un match nul contre le Cercle (2-2). "Nous réalisons des performances constantes, mais nous ne pouvons pas ignorer l'évolution du football. Un jeu énergique est l'avenir. Nous devons garder cela à l'esprit dans les mois à venir si nous voulons rivaliser avec les meilleures équipes. Et nous devrons prendre des décisions à cet égard".

On a demandé à Vanhaezebrouck si cette qualification européenne allait créer un climat de sérénité au sein du club. "Peut-être chez certaines personnes, mais pas chez moi. Je sonne l'alarme. Je vois des investissements partout dans d'autres clubs. Cela fait deux ans et demi que je suis ici et nous parlons d'investissements depuis le premier jour. Et ils ne semblent pas se concrétiser. J'espère que cela viendra, car sinon nous ne pourrons pas suivre. Nous sommes le seul club qui parle encore de Covid et de la suppression du fair-play financier (rires). Ailleurs, les gens investissent. Des augmentations de capital après des augmentations de capital. Ces clubs évoluent. Si rien ne se passe ici, nous ne pourrons pas suivre. Nous sommes de nouveau en position de participer à l'Europe, ce qui apportera la stabilité quelque part. Mais ce n'est pas suffisant pour l'avenir. Il faut une injection de capitaux".

Le président Ivan De Witte a déjà indiqué qu'il était à la recherche de fonds, notamment par le biais de la société d'investissement britannique Tifosy : "Nous voulons finaliser cela d'ici la fin du mois de juin", a-t-il déclaré à ce journal. Pour l'instant, il règne le silence à Gand concernant un investisseur. Une situation qui rend également Vanhaezebrouck très nerveux. A-t-il l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en préparation ?

"Je n'en ai absolument aucune idée", répond-il. "Je ne sais pas si quelqu'un sera là demain. Ou dans cinq ans. Ou jamais. Je n'en ai vraiment aucune idée. Devrais-je être tenu informé ? Non, je suis l'entraîneur. Je m'occupe du football, des jeunes et des transferts - heureusement, je dirais. Mais je ne m'occupe pas des investissements. Je veux juste dire que si rien ne se passe, il ne sera plus possible d'accéder au football européen ou aux playoffs 1. Cette année, nous avons déjà dû laisser partir quatre joueurs pour équilibrer un peu les finances".