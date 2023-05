Vincent Kompany s'apprête à jouer un mauvais coup au Club de Bruges

Burnley et le Club de Bruges s'intéressent au même joueur. Et il semble que Ryan Kent file plutôt en Angleterre.

En fin de contrat avec les Glasgow Rangers, Ryan Kent est une occasion à saisir sur le marché des transferts. Le Club de Bruges et Burnley font partie des équipes l'ayant bien compris. Auteur de 3 buts et 10 assists en championnat écossais cette saison, il était proche de rejoindre les Brugeois il y a quelques semaines. Mais la tendance a changé.

Selon le Scottish Sun, Burnley, alors moyennement intéressé, se montre plus concret et est en passe de faire pencher la balance. Le quotidien rapporte que les discussions entre le club de Vincent Kompany et l'ailier de 26 ans auraient commencé. La concurrence d'autres clubs anglais comme Bournemouth et Sheffield United éloignerait Bruges encore un peu plus de sa cible.