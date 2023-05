Outre De Cuyper, Westerlo pourrait dire au revoir à un autre jeune talent

Auteur d'une bonne saison sous les couleurs de Westerlo, l'Américain Bryan Reynolds (21 ans) intéresse de nombreux clubs étrangers.

Westerlo aura du mal à garder Bryan Reynolds (32 matchs, 1 but et 5 assists) pour la saison prochaine. Déjà, parce que l'Américain est prêté par la Roma, et pas pour n'importe quel prix. L'option d'achat est en effet fixée à 7 millions d'euros. Westerlo a déjà tenté une première offre, refusée par les Romains.

Ensuite, car Reynolds intéresse à l'étranger. Le média The Athletic annonce en effet que Reynolds serait suivi par des clubs anglais, et plus particulièrement West Ham United. Des clubs de Championship s'intéresseraient également à son profil.

Dans tous les cas, Reynolds (3 sélections avec les USA) devrait tant quitter Westerlo que la Roma cet été. Les Campinois devraient également dire au revoir à la pépite Maxim De Cuyper, prêté par le Club de Bruges.