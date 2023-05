🎥 La fête de Manchester City et De Bruyne gâchée par un but splendide

Face aux Seagulls, qui sont toujours en bonne position pour accrocher l'Europe, Manchester City a d'abord mené au score via Phil Foden (25e).

Mais les Citizens ont été rattrapé peu de temps après. C'est le jeune Paraguayen Julio Enciso, déjà impressionnant face à Arsenal il y a quelques semaines, qui a envoyé un missile dans la lucarne d'Ederson (1-1, 38e).

Kevin De Bruyne était titulaire dans les rangs de City mais a ensuite été remplacé.

ūüėć La MERVEILLE d'Enciso ūüėć

Le jeune Paraguayen n'en finit plus d'impressionner et marque l'un des buts de l'année face aux Citizens ūüĒ•

On vous laisse également apprécier le petit pas de danse pour célébrer ūüēļūüėĄ#BHAMCI pic.twitter.com/qNg49jsSS4