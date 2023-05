Dries Mertens prend une décision concernant son avenir !

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schirra, Dries Mertens (36 ans) aurait prolongé son contrat au Galatasaray. Le Diable Rouge arrivait en fin de contrat en juin 2023, et aurait donc signé un nouveau bail jusqu'en 2024.

Mertens a réalisé une saison plein avec le Galatasaray, marquant 7 buts en 31 rencontres de championnat. Contrairement à plusieurs autres vétérans de la sélection belge, il n'a pas (encore) annoncé officiellement sa fin de carrière et pourrait donc être appelé en juin prochain par Domenico Tedesco...

✅ Dries #Mertens has extended his contract with #Galatasaray until 2024. #transfers https://t.co/28nbCwcmAs