Anderlecht retombe dans ses travers : "C'est un réel problème !"

Anderlecht n'a pas pu faire mieux qu'un match nul dimanche sur le terrain du Cercle de Bruges. Les Mauves et Blancs ont fait une mauvaise opération dans la course au titre.

Anderlecht a fait match nul 1-1 ce dimanche sur le terrain du Cercle de Bruges. Les Mauves n'ont toujours pas réussi à gagner en déplacement lors de ces Play-offs. L'ancien joueur Alexandre Teklak y voit "un réel problème".

"Cela faisait 7 matchs d’affilée qu’Anderlecht alternait victoire puis défaite. Aujourd’hui, ils font un match nul", a déclaré Teklak dans l'émission Complètement Foot de la RTBF. "C’est un réel problème pour Anderlecht de ne pas gagner à l’extérieur."

"En Champions Play-offs, vous ne pouvez pas tout gagner, mais il faut savoir prendre des points à l’extérieur sur certains matches. Aujourd’hui, contre le Cercle de Bruges qui fait figure de petit poucet dans ces Playoffs, ils pensaient faire le plein, surtout avec leur victoire au match aller. Je pense que le match nul est juste."

Mais en dehors du résultat, Teklak n'a pas non plus trouvé le jeu développé par les Bruxellois à la hauteur. "C’était un match haché, Anderlecht a utilisé le même schéma de jeu que lors de leur première confrontation gagnée contre le Cercle, sauf qu’il y avait deux absents : Dreyer et Schmeichel (...) Si tu ne sais pas faire le break dans un match comme celui-là, tu t’exposes à un retour de bâton, surtout à l’extérieur. Anderlecht l’a subi de plein fouet."

Anderlecht est actuellement en tête des Champions Play-offs, mais le Club de Bruges compte désormais le même nombre de points. L'Union s'est également rapprochée, à un point seulement des Mauves.