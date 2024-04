"À Anderlecht, c'était vraiment spécial" : de la Nationale 1 à la D1A, Adriano Bertaccini vit son rêve... et garde un mot pour les fans du Standard

Adriano Bertaccini n'a pas oublié le RFC Liège. Buteur au match aller contre le Standard, l'attaquant de 23 ans a livré une prestation généreuse à Sclessin, et aurait même pu permettre aux Trudonnaires de faire le break d'une reprise de la tête, en début de seconde période. À notre micro, l'ex-Sang & Marine nous a confié ne pas avoir oublié ses anciennes couleurs.

"Je me doute qu'ils doivent être contents. J'ai vu beaucoup de messages passer après le match aller, c'est normal vu la rivalité entre les deux clubs. Je suis heureux de faire ça pour eux. Même quand ils jouaient en même temps que nous, je regardais le résultat dès que possible."

"J'espérais qu'ils aillent au tour final, c'est dommage. J'ai encore un groupe avec six ou sept joueurs, presque tous des Liégeois. C'est une famille, on vient quasiment tous de la même région, sauf moi. C'est ce qui fait que le groupe est uni, qu'on disait en début d'année qu'il jouerait le maintien, et qu'il finisse à deux points des Play-Offs."

Une chose est sûre, le grand saut a été rapide pour le natif de Charleroi. Encore en Nationale 1 il y a moins d'un an, il était titulaire pour la deuxième fois en Jupiler Pro League, à Sclessin. En cette fin de saison, Adriano Bertaccini est préparé et se fait les dents en vue du prochain exercice. Sous les ordres de Thorsten Fink après être passé entre les mains de Gaëtan Englebert, il obéit aux consignes d'un nouvel entraîneur à vocation offensive, ce qui lui convient particulièrement.

"Parfois, on blague avec ma copine. On se dit qu'il y a huit mois, j'étais en Nationale 1 et que maintenant, je suis en D1A. Tout a été très vite. Je ne réalise peut-être pas encore. Les entraînements, c'est un autre monde. À Tessenderlo, je n'en avais que trois par semaine. Ici à STVV, ils sont quotidiens et encore plus basés sur la tactique qu'à Liège."

"En D1A, il faut vraiment être prêt tactiquement et s'adapter à la tactique du coach, je pense que j'ai su le faire. Je suis toujours très haut sur le terrain, même si je ne joue pas en 9. C'est ce que je veux et l'entraîneur aussi. Le jeu offensif, c'est ce qui me va."

J'espère que le Standard va revenir à haut niveau"

Désormais, Adriano Bertaccini compte neuf apparitions en D1A. Parmi elles, une montée au jeu au Lotto Park d'Anderlecht et une titularisation à Sclessin. Deux souvenirs qui resteront à jamais gravés dans la mémoire du joueur de 23 ans, tant il ne s'attendait pas, il y a un an, arriver là aussi rapidement.